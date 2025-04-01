https://1prime.ru/20250401/litva-856286259.html

Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве, пишут СМИ

Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве, пишут СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ

Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве, пишут СМИ

Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщило агентство DPA. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:28+0300

2025-04-01T15:28+0300

2025-04-01T15:28+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Бригада бундесвера официально приступила к службе в Литве для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщило агентство DPA. Построение военнослужащих состоялось во вторник. Временный штаб развертывания в Вильнюсе стал регулярным штабом бригады. "Во время церемонии перед зданием штаба было развернуто знамя 45-й танковой бригады, которая таким образом официально была дислоцирована в качестве подразделения сухопутных сил", - сообщило агентство. В настоящее время в Литве несут службу около 150 военнослужащих бундесвера, и к концу года их число должно увеличиться примерно до 500. Предполагается, что полной боеготовности бригада достигнет к 2027 году, предусматривается присутствие до 5 тысяч военнослужащих. Основным местом базирования должны стать казармы, которые еще предстоит построить, и военный полигон в Руднинкае. До завершения строительства военные бундесвера будут размещены казармах литовской армии недалеко от Вильнюса. "У нас есть четкая задача. Здесь на восточном фланге НАТО мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников", - заявил командующий бригады генерал Кристоф Хубер. Как ранее сообщало литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.

https://1prime.ru/20250326/litva-856138437.html

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общество , литва, нато