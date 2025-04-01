https://1prime.ru/20250401/malajzija-856270776.html
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек
Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:43+0300
2025-04-01T07:43+0300
2025-04-01T07:43+0300
энергетика
малайзия
petronas
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856270776.jpg?1743482592
ДЖАКАРТА, 1 апр – ПРАЙМ. Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today.
"Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае. Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", - сообщает портал.
По данным издания, пять пострадавших были переведены в больницу для дальнейшего лечения. Пострадавшие получили ожоги, раны, их дыхание затруднено. Электроснабжение в пострадавшем районе было нарушено
Petronas заявила, что затронутый трубопровод был изолирован, а соответствующие заинтересованные стороны были проинформированы.
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, petronas
Энергетика, МАЛАЙЗИЯ, Petronas
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек
Free Malaysia Today: при пожаре на газопроводе в Малайзии пострадали пять человек
ДЖАКАРТА, 1 апр – ПРАЙМ. Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today.
"Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае. Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", - сообщает портал.
По данным издания, пять пострадавших были переведены в больницу для дальнейшего лечения. Пострадавшие получили ожоги, раны, их дыхание затруднено. Электроснабжение в пострадавшем районе было нарушено
Petronas заявила, что затронутый трубопровод был изолирован, а соответствующие заинтересованные стороны были проинформированы.