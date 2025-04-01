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В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек
Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:43+0300
2025-04-01T07:43+0300
энергетика
малайзия
petronas
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ДЖАКАРТА, 1 апр – ПРАЙМ. Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today. "Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае. Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", - сообщает портал. По данным издания, пять пострадавших были переведены в больницу для дальнейшего лечения. Пострадавшие получили ожоги, раны, их дыхание затруднено. Электроснабжение в пострадавшем районе было нарушено Petronas заявила, что затронутый трубопровод был изолирован, а соответствующие заинтересованные стороны были проинформированы.
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малайзия, petronas
Энергетика, МАЛАЙЗИЯ, Petronas
07:43 01.04.2025
 
В Малайзии при пожаре на газопроводе пострадали пять человек

Free Malaysia Today: при пожаре на газопроводе в Малайзии пострадали пять человек

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ДЖАКАРТА, 1 апр – ПРАЙМ. Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае в Малайзии, сообщает портал Free Malaysia Today.
"Пять человек были госпитализированы, ещё 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе в Субанг-Джае. Пожар был вызван утечкой из газопровода Petronas, в результате чего 500 метров трубопровода были охвачены пламенем. Вскоре пламя распространилось на несколько домов, вынудив жителей эвакуироваться", - сообщает портал.
По данным издания, пять пострадавших были переведены в больницу для дальнейшего лечения. Пострадавшие получили ожоги, раны, их дыхание затруднено. Электроснабжение в пострадавшем районе было нарушено
Petronas заявила, что затронутый трубопровод был изолирован, а соответствующие заинтересованные стороны были проинформированы.
 
ЭнергетикаМАЛАЙЗИЯPetronas
 
 
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