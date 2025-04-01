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Mercedes отзовет автомобили из США из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg
Mercedes отзовет автомобили из США из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
Mercedes отзовет автомобили из США из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG рассматривает возможность отзыва своих самых недорогих автомобилей из США на фоне ожидаемого введения... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:23+0300
2025-04-01T20:23+0300
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экономика
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отзыв
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG рассматривает возможность отзыва своих самых недорогих автомобилей из США на фоне ожидаемого введения пошлин, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. "Mercedes-Benz Group AG планирует отзыв своих самых недорогих автомобилей из США... Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня, таких как небольшой спортивный внедорожник GLA, в рамках более широкого плана действий в связи с пошлинами", - пишет агентство. По данным Блумберга, компания еще не приняла окончательного решения и может изменить курс в зависимости от фактического введения пошлин. Из-за отсутствия четких сигналов из Вашингтона руководители компании "расстроены и не знают, как реагировать", отмечают источники агентства. Сокращение доли премиум-рынка начального уровня позволит Mercedes обойти пошлины на свои наименее прибыльные модели, а также может подтолкнуть водителей выбирать более дорогие машины, отмечает Блумберг. США остаются ключевым рынком для компании благодаря высокому спросу на крупные внедорожники. В конце марта итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari сообщил о повышении цен в пределах 10% в связи с новыми ожидаемыми пошлинами США.
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mercedes, отзыв, сша, пошлины
Экономика, Mercedes, отзыв, США, пошлины
Mercedes отзовет автомобили из США из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg
Bloomberg: Mercedes планирует отозвать недорогие автомобили из США из-за пошлин Трампа
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG рассматривает возможность отзыва своих самых недорогих автомобилей из США на фоне ожидаемого введения пошлин, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Mercedes-Benz Group AG планирует отзыв своих самых недорогих автомобилей из США... Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня, таких как небольшой спортивный внедорожник GLA, в рамках более широкого плана действий в связи с пошлинами", - пишет агентство.
По данным Блумберга, компания еще не приняла окончательного решения и может изменить курс в зависимости от фактического введения пошлин. Из-за отсутствия четких сигналов из Вашингтона руководители компании "расстроены и не знают, как реагировать", отмечают источники агентства.
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Сокращение доли премиум-рынка начального уровня позволит Mercedes обойти пошлины на свои наименее прибыльные модели, а также может подтолкнуть водителей выбирать более дорогие машины, отмечает Блумберг. США остаются ключевым рынком для компании благодаря высокому спросу на крупные внедорожники.
В конце марта итальянский производитель гоночных автомобилей Ferrari сообщил о повышении цен в пределах 10% в связи с новыми ожидаемыми пошлинами США.