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Доклад: Меркель за 16 лет сдерживала немецкий экономический потенциал
Доклад: Меркель за 16 лет сдерживала немецкий экономический потенциал - 01.04.2025, ПРАЙМ
Доклад: Меркель за 16 лет сдерживала немецкий экономический потенциал
Канцлер Германии Ангела Меркель за 16 лет нахождения у власти принудительно сдерживала немецкий экономический потенциал в угоду США, к 2017 году 24 из 30... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T02:50+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель за 16 лет нахождения у власти принудительно сдерживала немецкий экономический потенциал в угоду США, к 2017 году 24 из 30 крупнейших компаний страны перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%, говорится в первом докладе "РИА Аналитика".
"Результаты 16 лет нахождения Ангелы Меркель на посту федерального канцлера явно демонстрируют проводившуюся ею политику по принудительному сдерживанию немецкого экономического потенциала в угоду геополитической стратегии США. Уже к 2017 году в немецкой экономике произошли мало кем замеченные фундаментальные изменения: 24 из 30 крупнейших компаний, входящих в национальный фондовый индекс DAX 30, перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%", - указано в докладе.
В исследовании подчеркивается, что США установили контроль над Европой на пике "однополярного момента", в тепличной атмосфере которого США пестовали европейские элиты.
"В дополнение ко всему, евро, в основе которого была немецкая марка, окончательно утратил ранее вполне реалистичную перспективу стать главной мировой резервной валютой, и на немецкую экономику легло бремя спасения других европейских стран (PIIGS) от долгового кризиса. Соответственно, можно судить о том, что экономическая война США против ЕС и Германии, в которых американцы увидели серьезный вызов своему мировому лидерству, была начата сразу после Глобального финансового кризиса", - отмечается в докладе.
Кроме того, по данным "РИА Аналитика", Европа в контексте конфликта вокруг Украины становится ресурсом для реиндустриализации США, теряет конкурентоспособность, оставаясь без газа из РФ, закупая при этом дорогой американский СПГ.
"Эту ситуацию закрепил принятый в 2022 году американский закон о снижении инфляции… Все указывает на длительный экономический упадок Европы с неутешительными прогнозами для Евросоюза и НАТО, которая при администрации Трампа превращается в американский бизнес-проект с требованием к союзникам увеличить свои расходы на оборону с 2 до 5% ВВП", - говорится в исследовании.
Авторы доклада указывают, что Европе предстоит столкнуться со сменой либеральных элит на консервативные и национально ориентированные.
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мировая экономика, сша, европа, германия, ангела меркель, ес, нато
Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, ЕС, НАТО
Доклад: Меркель за 16 лет сдерживала немецкий экономический потенциал
"РИА Аналитика": Меркель за 16 лет сдерживала немецкий экономический потенциал в угоду США
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель за 16 лет нахождения у власти принудительно сдерживала немецкий экономический потенциал в угоду США, к 2017 году 24 из 30 крупнейших компаний страны перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%, говорится в первом докладе "РИА Аналитика".
"Результаты 16 лет нахождения Ангелы Меркель на посту федерального канцлера явно демонстрируют проводившуюся ею политику по принудительному сдерживанию немецкого экономического потенциала в угоду геополитической стратегии США. Уже к 2017 году в немецкой экономике произошли мало кем замеченные фундаментальные изменения: 24 из 30 крупнейших компаний, входящих в национальный фондовый индекс DAX 30, перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%", - указано в докладе.
В исследовании подчеркивается, что США установили контроль над Европой на пике "однополярного момента", в тепличной атмосфере которого США пестовали европейские элиты.
"В дополнение ко всему, евро, в основе которого была немецкая марка, окончательно утратил ранее вполне реалистичную перспективу стать главной мировой резервной валютой, и на немецкую экономику легло бремя спасения других европейских стран (PIIGS) от долгового кризиса. Соответственно, можно судить о том, что экономическая война США против ЕС и Германии, в которых американцы увидели серьезный вызов своему мировому лидерству, была начата сразу после Глобального финансового кризиса", - отмечается в докладе.
Кроме того, по данным "РИА Аналитика", Европа в контексте конфликта вокруг Украины становится ресурсом для реиндустриализации США, теряет конкурентоспособность, оставаясь без газа из РФ, закупая при этом дорогой американский СПГ.
"Эту ситуацию закрепил принятый в 2022 году американский закон о снижении инфляции… Все указывает на длительный экономический упадок Европы с неутешительными прогнозами для Евросоюза и НАТО, которая при администрации Трампа превращается в американский бизнес-проект с требованием к союзникам увеличить свои расходы на оборону с 2 до 5% ВВП", - говорится в исследовании.
Авторы доклада указывают, что Европе предстоит столкнуться со сменой либеральных элит на консервативные и национально ориентированные.