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ЕС обсудит меры против технологических компаний США, пишут СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС обсудит меры против технологических компаний США, пишут СМИ
ЕС обсудит меры против технологических компаний США, пишут СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ
ЕС обсудит меры против технологических компаний США, пишут СМИ
ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:06+0300
2025-04-01T16:07+0300
экономика
технологии
ес
сша
washington post
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Европейский союз размышляет над тем, стоит ли нанести удар по одной из самых прибыльных статей экспорта США: цифровым услугам стоимостью в миллиарды долларов, которые американские крупные технологические компании продают европейским потребителям", - пишет издание. Отмечается, что некоторые европейские страны, включая Францию, продвигают идею введения пошлин и других торговых мер против цифровых услуг американских технологических гигантов, включая Apple, Google, Meta (запрещена в России как экстремистская) и Starlink. Некоторые страны, включая Италию, в целом выступают против и считают, что такой шаг может привести к дальнейшей экономической эскалации. В то же время источник газеты считает возможным, что евроблок может единогласно принять частичные меры против американских цифровых услуг. По данным газеты, по состоянию на 2021 год США экспортировали в Европу цифровые услуги на 283 миллиарда долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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технологии, ес, сша, washington post
Экономика, Технологии, ЕС, США, Washington Post
16:06 01.04.2025 (обновлено: 16:07 01.04.2025)
 
ЕС обсудит меры против технологических компаний США, пишут СМИ

WP: ЕС обсуждает меры против технологических компаний США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЕС обсуждает торговые меры против технологических компаний США в качестве ответа на американские пошлины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
"Европейский союз размышляет над тем, стоит ли нанести удар по одной из самых прибыльных статей экспорта США: цифровым услугам стоимостью в миллиарды долларов, которые американские крупные технологические компании продают европейским потребителям", - пишет издание.
Отмечается, что некоторые европейские страны, включая Францию, продвигают идею введения пошлин и других торговых мер против цифровых услуг американских технологических гигантов, включая Apple, Google, Meta (запрещена в России как экстремистская) и Starlink.
Некоторые страны, включая Италию, в целом выступают против и считают, что такой шаг может привести к дальнейшей экономической эскалации.
В то же время источник газеты считает возможным, что евроблок может единогласно принять частичные меры против американских цифровых услуг.
По данным газеты, по состоянию на 2021 год США экспортировали в Европу цифровые услуги на 283 миллиарда долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Флаг США
В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ
14:38
 
ЭкономикаТехнологииЕССШАWashington Post
 
 
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