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В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер

В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер

Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиарда долларов, пишет издание Forbes. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:23+0300

2025-04-01T15:23+0300

2025-04-01T15:23+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиарда долларов, пишет издание Forbes."Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров", - сказано в тексте публикации.Forbes ранее в этот список включил женщин-миллиардеров Елену Батурину, Татьяну Ким (Бакальчук), Людмилу Коган и Екатерину Федун.Татьяна Володина работала в российском подразделении косметической компании The Estée Lauder Companies, затем возглавила российское подразделение Shiseido. В 2011 году она стала генеральным директором компании "Алькор и Ко", управляющей сетью "Лэтуаль" (на тот момент более 650 магазинов). С 2016 года Alkor & Co. выплатила дивиденды на сумму около 40 млрд рублей своим владельцам.

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общество , россия, forbes