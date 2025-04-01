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В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер
В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер
Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиарда долларов, пишет издание Forbes. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:23+0300
2025-04-01T15:23+0300
экономика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиарда долларов, пишет издание Forbes."Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров", - сказано в тексте публикации.Forbes ранее в этот список включил женщин-миллиардеров Елену Батурину, Татьяну Ким (Бакальчук), Людмилу Коган и Екатерину Федун.Татьяна Володина работала в российском подразделении косметической компании The Estée Lauder Companies, затем возглавила российское подразделение Shiseido. В 2011 году она стала генеральным директором компании "Алькор и Ко", управляющей сетью "Лэтуаль" (на тот момент более 650 магазинов). С 2016 года Alkor &amp; Co. выплатила дивиденды на сумму около 40 млрд рублей своим владельцам.
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общество , россия, forbes
Экономика, Общество , РОССИЯ, Forbes
15:23 01.04.2025
 
В России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер

Forbes: в России появилась пятая женщина-долларовый миллиардер

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Володина
Татьяна Володина - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен 1,1 миллиарда долларов, пишет издание Forbes.
"Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России, входящей в мировой рейтинг миллиардеров", - сказано в тексте публикации.
Forbes ранее в этот список включил женщин-миллиардеров Елену Батурину, Татьяну Ким (Бакальчук), Людмилу Коган и Екатерину Федун.
Татьяна Володина работала в российском подразделении косметической компании The Estée Lauder Companies, затем возглавила российское подразделение Shiseido. В 2011 году она стала генеральным директором компании "Алькор и Ко", управляющей сетью "Лэтуаль" (на тот момент более 650 магазинов). С 2016 года Alkor & Co. выплатила дивиденды на сумму около 40 млрд рублей своим владельцам.
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