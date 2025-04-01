Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/ministr-856266857.html
Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей
Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей - 01.04.2025, ПРАЙМ
Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:52+0300
2025-04-01T00:52+0300
экономика
общество
париж
франция
марин ле пен
еп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856266857.jpg?1743457960
ПАРИЖ, 1 апр – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Угрозы в адрес судей парижского суда неприемлемы в демократическом государстве и вызывают беспокойство для независимости судебной власти", - написал Дарманен на своей странице в соцсети X. Ранее Высший совет магистратов сообщил, что угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, после вынесения ей приговора. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
париж
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , париж, франция, марин ле пен, еп
Экономика, Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, ЕП
00:52 01.04.2025
 
Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей

Министр юстиции Франции Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 1 апр – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Угрозы в адрес судей парижского суда неприемлемы в демократическом государстве и вызывают беспокойство для независимости судебной власти", - написал Дарманен на своей странице в соцсети X.
Ранее Высший совет магистратов сообщил, что угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, после вынесения ей приговора. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
 
ЭкономикаОбществоПарижФРАНЦИЯМарин Ле ПенЕП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала