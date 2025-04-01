https://1prime.ru/20250401/ministr-856266857.html

Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей

Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей - 01.04.2025, ПРАЙМ

Министр юстиции Франции назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:52+0300

2025-04-01T00:52+0300

2025-04-01T00:52+0300

экономика

общество

париж

франция

марин ле пен

еп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856266857.jpg?1743457960

ПАРИЖ, 1 апр – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Угрозы в адрес судей парижского суда неприемлемы в демократическом государстве и вызывают беспокойство для независимости судебной власти", - написал Дарманен на своей странице в соцсети X. Ранее Высший совет магистратов сообщил, что угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, после вынесения ей приговора. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

париж

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , париж, франция, марин ле пен, еп