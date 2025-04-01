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Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России
Минпромторг России запустил программу льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники, разработанную совместно с госкомпанией "Дом.РФ", сообщило... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:01+0300
2025-04-01T12:01+0300
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России запустил программу льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники, разработанную совместно с госкомпанией "Дом.РФ", сообщило министерство. "Начала действовать программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники, разработанная Минпромторгом России и госкомпанией "Дом.РФ"... Данный инструмент поддержит отечественных производителей техники, расширит возможности для обновления парка таких машин в субъектах Российской Федерации и стимулирует привлечение частных инвестиций в экономику", - говорится в сообщении. Программа реализуется за счет субсидируемого министерством выпуска облигаций для привлечения частных инвестиций. Средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники в целях ее последующей реализации на льготных условиях со ставкой порядка 10%. В Минпромторге отметили, что общий пакет программы до 2030 года составит 50 миллиардов рублей, а участие в ней примут лизинговые компании с объемом лизингового портфеля не менее 100 миллиардов рублей и высоким кредитным рейтингом, такие как "СберЛизинг", "Газпромбанк Лизинг", "Росагролизинг" и другие. "В первую очередь поддержим регионы и муниципалитеты, обеспечим льготные условия для покупки техники первой необходимости. Рассчитываем обновить таким образом порядка 6 тыс. машин. Во-вторых, создадим дополнительный стимул для сохранения и наращивания объемов производства на наших предприятиях специализированного машиностроения. В ближайшие три года предусматриваем бюджетное финансирование на реализацию данного механизма в объеме почти 2,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова. В свою очередь генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что компания ожидает привлечения средств в программу льготного лизинга в 2025 году в объеме около 15 миллиардов рублей. "Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика", - добавил он.
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
12:01 01.04.2025
 
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России

Минпромторг запустил льготный лизинг дорожно-строительной и коммунальной техники

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России запустил программу льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники, разработанную совместно с госкомпанией "Дом.РФ", сообщило министерство.
"Начала действовать программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники, разработанная Минпромторгом России и госкомпанией "Дом.РФ"... Данный инструмент поддержит отечественных производителей техники, расширит возможности для обновления парка таких машин в субъектах Российской Федерации и стимулирует привлечение частных инвестиций в экономику", - говорится в сообщении.
Программа реализуется за счет субсидируемого министерством выпуска облигаций для привлечения частных инвестиций. Средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники в целях ее последующей реализации на льготных условиях со ставкой порядка 10%.
В Минпромторге отметили, что общий пакет программы до 2030 года составит 50 миллиардов рублей, а участие в ней примут лизинговые компании с объемом лизингового портфеля не менее 100 миллиардов рублей и высоким кредитным рейтингом, такие как "СберЛизинг", "Газпромбанк Лизинг", "Росагролизинг" и другие.
"В первую очередь поддержим регионы и муниципалитеты, обеспечим льготные условия для покупки техники первой необходимости. Рассчитываем обновить таким образом порядка 6 тыс. машин. Во-вторых, создадим дополнительный стимул для сохранения и наращивания объемов производства на наших предприятиях специализированного машиностроения. В ближайшие три года предусматриваем бюджетное финансирование на реализацию данного механизма в объеме почти 2,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.
В свою очередь генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что компания ожидает привлечения средств в программу льготного лизинга в 2025 году в объеме около 15 миллиардов рублей. "Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика", - добавил он.
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