https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856281192.html

Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100

Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100 - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100

Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов, сообщил... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:25+0300

2025-04-01T13:25+0300

2025-04-01T13:25+0300

промышленность

бизнес

минпромторг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84213/08/842130827_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_a4b79d3f5815b14aee7cbead7e976a34.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. "По Sukhoi Superjet… до конца года планируем завершить испытания и начать поставки. В различной степени готовности у нас сейчас в Комсомольске-на-Амуре находится 20 машин. Они все состыкованы, тоже ждут завершения сертификационных испытаний, и будем готовы начать их серийные поставки по этим машинам", – сказал Абраменков. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://1prime.ru/20250303/polety-855411653.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, минпромторг, россия