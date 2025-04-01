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Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100 - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100
Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов, сообщил... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:25+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. "По Sukhoi Superjet… до конца года планируем завершить испытания и начать поставки. В различной степени готовности у нас сейчас в Комсомольске-на-Амуре находится 20 машин. Они все состыкованы, тоже ждут завершения сертификационных испытаний, и будем готовы начать их серийные поставки по этим машинам", – сказал Абраменков. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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промышленность, бизнес, минпромторг, россия
Промышленность, Бизнес, Минпромторг, РОССИЯ
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100
Минпромторг: испытания SJ-100 завершатся до конца года и начнутся поставки
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.
"По Sukhoi Superjet… до конца года планируем завершить испытания и начать поставки. В различной степени готовности у нас сейчас в Комсомольске-на-Амуре находится 20 машин. Они все состыкованы, тоже ждут завершения сертификационных испытаний, и будем готовы начать их серийные поставки по этим машинам", – сказал Абраменков.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Алиханов назвал сроки первых полетов импортозамещенных МС-21 и SJ-100