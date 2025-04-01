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Минстрой рассмотрит вопрос о кредитной амнистии для дольщиков ИЖС

Минстрой рассмотрит вопрос о кредитной амнистии для дольщиков ИЖС - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минстрой рассмотрит вопрос о кредитной амнистии для дольщиков ИЖС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассмотрит вопрос о кредитной амнистии в отношении обманутых дольщиков в сфере... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T02:01+0300

2025-04-01T02:01+0300

2025-04-01T02:01+0300

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассмотрит вопрос о кредитной амнистии в отношении обманутых дольщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа аппарата правительства РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по ЖКХ Александра Аксененко, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Аксененко направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления кредитной амнистии обманутым дольщикам ИЖС. "Просим совместно рассмотреть указанное обращение по существу поставленных вопросов и... направить проект ответа на согласование в аппарат правительства Российской̆ Федерации", - сообщается в документе. Как рассказал РИА Новости Аксененко, на его предложение освободить от ипотечного долга обманутых дольщиков ИЖС пришел промежуточный ответ, и кабмин рассмотрит инициативу вместе с Минфином, Минстроем, ДОМ.РФ и Центробанком. "Кредитную амнистию не откинули как нерабочий план, а это уже дает надежду на дальнейшее движение. Ждем теперь ответы от ведомств. Очень надеемся на то, что удастся в ближайшее время начать реализацию программы, с каждым днем обращений все больше, люди начинают тонуть в ипотечных долгах за воздух", - сказал он. По его словам, проблему обманутых дольщиков ИЖС нельзя оставлять без внимания, так как это только породит безнаказанность. Парламентарий отметил, что по всей России тысячи людей находятся в ситуации, когда про "завтра" им ничего не известно, и кто-то продал дома и квартиры, чтобы построить новое жилье для своих семей, другие залезли не только в ипотеку, но и в кредиты на землю, обустройство будущего жилья, а третьи потратили на стойку маткапиталы, но по итогу они все остались без жилья, но с огромными долгами. "Но особенно во всей этой ситуации мне все еще не понятна банковская позиция. Кредитные организации, которые, вроде как, не занимались аккредитацией застройщиков и давали добро на сделки, прилично зарабатывают на каждом из сценариев. Они забрали "недополученные доходы" от льготных ипотечных программ со счетов государства, они же продолжают получать деньги от собственников, которые свои дома до сих пор не увидели. Странная история: к кризисной ситуации граждан банки в отношении застройщика не причастны, зато свои деньги получили от всех… Продолжаем разбираться и искать решение", - добавил депутат Госдумы.

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недвижимость, финансы, банки, рф, михаил мишустин, минфин, госдума