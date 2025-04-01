Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем рынка филе минтая в России может удвоиться - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/mintay-856273797.html
Объем рынка филе минтая в России может удвоиться
Объем рынка филе минтая в России может удвоиться - 01.04.2025, ПРАЙМ
Объем рынка филе минтая в России может удвоиться
Объем российского рынка филе минтая в ближайшие 3 года может увеличиться более чем в 2 раза, до 90-100 тысяч тонн в год, сообщили РИА Новости в Ассоциации... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:02+0300
2025-04-01T10:02+0300
россия
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853067646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_856b84f472757d328b7a8349d44bf482.jpg
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Объем российского рынка филе минтая в ближайшие 3 года может увеличиться более чем в 2 раза, до 90-100 тысяч тонн в год, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). "По оценкам Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в ближайшие три года объем внутреннего рынка филе минтая, главной промысловой рыбы в России, может вырасти более чем в два раза к текущим значениям и достигнет не менее 90-100 тысячи тонн в год", - сообщили в АСРФ. В ассоциации уточнили, что на внутренний рынок в прошлом году поставлено более 40 тысяч тонн филе минтая, что в 2 раза превышает показатель 2023 года. "Значимым фактором стала переориентация с внешних рынков в условиях продолжающихся санкционных, тарифных и иных ограничений во внешней торговле. По данным АСРФ, экспорт филе минтая за прошлый год снизился на 35%", - подчеркнули там. Отмечается, что прирост потребления на отечественном рынке филе минтая могут обеспечить государственные и муниципальные организации. По данным ассоциации, ежегодный потенциал потребления минтая там составляет около 50 тысячи тонн. Однако его закупки на сегодняшний день предусмотрены только в школьном питании, для обеспечения этой продукцией других организаций требуется корректировка нормативных документов. Рост же предложения филе минтая на рынке обеспечивает модернизация отрасли, ввод в рамках программы инвестиционных квот новых перерабатывающих мощностей – береговых предприятий и судов-процессоров, которые добывают и перерабатывают рыбу на борту, отметили в ассоциации. "За первые два месяца 2025 года, даже несмотря на отставание вылова минтая на 10% от прошлогоднего уровня, выпуск филе минтая увеличился на 7%", - подчеркнули в сообщении. Дальнейший рост объемов реализации филе минтая на внутреннем рынке позволит смягчить эффект от влияния негативных факторов на экспортных рынках, добавили в АСРФ.
https://1prime.ru/20221107/838732101.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853067646_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950a637307899b76fd4c7c226663b351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рыба
РОССИЯ, рыба
10:02 01.04.2025
 
Объем рынка филе минтая в России может удвоиться

АСРФ: объем рынка филе минтая в России может удвоиться до 90-100 тысяч тонн

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюбительский лов минтая в Уссурийском заливе
Любительский лов минтая в Уссурийском заливе - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Объем российского рынка филе минтая в ближайшие 3 года может увеличиться более чем в 2 раза, до 90-100 тысяч тонн в год, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
"По оценкам Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в ближайшие три года объем внутреннего рынка филе минтая, главной промысловой рыбы в России, может вырасти более чем в два раза к текущим значениям и достигнет не менее 90-100 тысячи тонн в год", - сообщили в АСРФ.
В ассоциации уточнили, что на внутренний рынок в прошлом году поставлено более 40 тысяч тонн филе минтая, что в 2 раза превышает показатель 2023 года. "Значимым фактором стала переориентация с внешних рынков в условиях продолжающихся санкционных, тарифных и иных ограничений во внешней торговле. По данным АСРФ, экспорт филе минтая за прошлый год снизился на 35%", - подчеркнули там.
Отмечается, что прирост потребления на отечественном рынке филе минтая могут обеспечить государственные и муниципальные организации. По данным ассоциации, ежегодный потенциал потребления минтая там составляет около 50 тысячи тонн. Однако его закупки на сегодняшний день предусмотрены только в школьном питании, для обеспечения этой продукцией других организаций требуется корректировка нормативных документов.
Рост же предложения филе минтая на рынке обеспечивает модернизация отрасли, ввод в рамках программы инвестиционных квот новых перерабатывающих мощностей – береговых предприятий и судов-процессоров, которые добывают и перерабатывают рыбу на борту, отметили в ассоциации.
"За первые два месяца 2025 года, даже несмотря на отставание вылова минтая на 10% от прошлогоднего уровня, выпуск филе минтая увеличился на 7%", - подчеркнули в сообщении.
Дальнейший рост объемов реализации филе минтая на внутреннем рынке позволит смягчить эффект от влияния негативных факторов на экспортных рынках, добавили в АСРФ.
Витрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете Метро - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2022
В России снизились оптовые цены на минтай и селедку
7 ноября 2022, 14:47
 
РОССИЯрыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала