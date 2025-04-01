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Объем рынка филе минтая в России может удвоиться

Объем рынка филе минтая в России может удвоиться - 01.04.2025, ПРАЙМ

Объем рынка филе минтая в России может удвоиться

Объем российского рынка филе минтая в ближайшие 3 года может увеличиться более чем в 2 раза, до 90-100 тысяч тонн в год, сообщили РИА Новости в Ассоциации... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:02+0300

2025-04-01T10:02+0300

2025-04-01T10:02+0300

россия

рыба

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Объем российского рынка филе минтая в ближайшие 3 года может увеличиться более чем в 2 раза, до 90-100 тысяч тонн в год, сообщили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). "По оценкам Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в ближайшие три года объем внутреннего рынка филе минтая, главной промысловой рыбы в России, может вырасти более чем в два раза к текущим значениям и достигнет не менее 90-100 тысячи тонн в год", - сообщили в АСРФ. В ассоциации уточнили, что на внутренний рынок в прошлом году поставлено более 40 тысяч тонн филе минтая, что в 2 раза превышает показатель 2023 года. "Значимым фактором стала переориентация с внешних рынков в условиях продолжающихся санкционных, тарифных и иных ограничений во внешней торговле. По данным АСРФ, экспорт филе минтая за прошлый год снизился на 35%", - подчеркнули там. Отмечается, что прирост потребления на отечественном рынке филе минтая могут обеспечить государственные и муниципальные организации. По данным ассоциации, ежегодный потенциал потребления минтая там составляет около 50 тысячи тонн. Однако его закупки на сегодняшний день предусмотрены только в школьном питании, для обеспечения этой продукцией других организаций требуется корректировка нормативных документов. Рост же предложения филе минтая на рынке обеспечивает модернизация отрасли, ввод в рамках программы инвестиционных квот новых перерабатывающих мощностей – береговых предприятий и судов-процессоров, которые добывают и перерабатывают рыбу на борту, отметили в ассоциации. "За первые два месяца 2025 года, даже несмотря на отставание вылова минтая на 10% от прошлогоднего уровня, выпуск филе минтая увеличился на 7%", - подчеркнули в сообщении. Дальнейший рост объемов реализации филе минтая на внутреннем рынке позволит смягчить эффект от влияния негативных факторов на экспортных рынках, добавили в АСРФ.

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