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Мишустин рассказал о задачах в развитии угольной отрасли России

Мишустин рассказал о задачах в развитии угольной отрасли России - 01.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о задачах в развитии угольной отрасли России

России для развития угольной промышленности необходимо решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля, также... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:44+0300

2025-04-01T15:44+0300

2025-04-01T15:44+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. России для развития угольной промышленности необходимо решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля, также правительство рассмотрит дополнительные механизмы для уверенного развития Кузбасса и других угледобывающих районов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года. "Потребление угля в мире за последние 25 лет выросло на 80%, ожидается, что спрос на него продолжится, в первую очередь за счет использования в металлургической промышленности. При этом запасы собственных ресурсов у других стран, в том числе государств Юго-Восточной Азии, не так велики. Это открывает хорошие возможности для наращивания своих поставок на ключевые внешние рынки. Чтобы ими в полной мере воспользоваться, нужно решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля", - сказал он. "В частности, продолжить увеличение провозной способности и перевозок по Восточному полигону железных дорог", - уточнил Мишустин. По его словам, это не только строительство новой инфраструктуры, но и производство достаточного количества мощных локомотивов и инновационных, более грузоподъемных вагонов. "Надо детально рассмотреть дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие Кузбасса и других наших угледобывающих районов", - добавил он. В конце марта вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам, что кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении. Ранее Минэнерго РФ сообщило, что разрабатывает антикризисную программу для угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Российские угольные компании на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк в прошлом году. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.

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россия, михаил мишустин