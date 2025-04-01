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Индекс Мосбиржи снова опускается ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи снова опускается ниже 3000 пунктов - 01.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи снова опускается ниже 3000 пунктов

Российский рынок акций на первых торгах нового квартала после позитивного открытия перешёл к падению, снова оказываясь ниже отметки в 3000 пунктов по основному... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:03+0300

2025-04-01T16:03+0300

2025-04-01T16:03+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на первых торгах нового квартала после позитивного открытия перешёл к падению, снова оказываясь ниже отметки в 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.46 мск падает на 1,38% до 2 971,83 пункта. При этом ранее во вторник он достигал района 3030 пунктов. "Российский рынок акций после позитивного открытия некоторое время активно повышался, но затем сдал позиции. Еще одна восходящая попытка произошла в начале основных торгов, однако вскоре наши индексы устремились вниз и теряют более 1%", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Давление на российский рынок могло оказать заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте", - также отметил он. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказывает заметное укрепление рубля, правда, оно компенсируется динамикой нефтяных цен, которые периодически обновляют максимумы с конца февраля, добавил Бабин. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения котировок — акции МТС (-3,48%), "Газпрома" (-3,42%), "Русснефти" (-3,19%), префы "Транснефти" (-3,05%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,85%). "Депозитарные расписки "О"Кей" (+8,34%) позитивно отреагировали на публикацию финансовых результатов за 2024 год. Выручка ретейлера увеличилась на 5,5% год к году, до 219 миллиардов рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста стоимости также — акции "Новабева" (+7,08%), "М.Видео" (+4,57%), "Магнита" (+2,23%), "Газпром нефти" (+1,16%), а также "Селигдара" (+2,45%). Ценные бумаги "Селигдара" дорожают на новости о плане запуска фабрики на Хвойном месторождении в июле, а также за счёт достижения ценами на золото очередного рекорда на отметке 3177 доллара за тройскую унцию, добавил Чернов. Цена акции "СПБ биржи" (+0,97%) перешла к росту после публикации объемов торгов за март, которые выросли относительно февраля в 2,6 раза, до 115,56 миллиарда рублей. А доля торгов в выходные составила 8,64%. ПРОГНОЗЫ "Игроки стараются абстрагироваться от негатива, который накатывает со всех сторон – из-за океана звучат угрозы Трампа о введении масштабных тарифов, а ситуация с "геополитикой" не становится легче, неопределенность сохраняется в полном объеме", - отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". Инвестиционное сообщество пытается сконцентрироваться на корпоративных новостях, пока это получается с переменным успехом, также отметила она. Если новостной фон, связанный с мировой политикой, не улучшится, индекс Мосбиржи может продолжить снижение в район 2920 пунктов, заключает Бабин.

https://1prime.ru/20250328/mosbirzha-856186207.html

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мосбиржа, рынки, торги