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Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Зеленского
Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ
Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил офис Владимира... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:48+0300
2025-04-01T14:48+0300
мошенничество
владимир путин
указ
телефонное мошенничество
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил офис Владимира Зеленского в развернутой в стране "антиамериканской истерии".В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Порошенко* обвинил офис Зеленского в непрофессионализме. По его словам, пять-шесть человек из офиса Зеленского "замкнули" на себя все процессы и не способны справиться с серьезными вызовами в дипломатии."Антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений", - написал Порошенко*.Он также заявил, что нынешняя ситуация в американско-украинских отношениях прежде всего требует серьезных изменений и профессионального усиления состава украинской переговорной делегации, которая, по его мнению, несет прямую ответственность за провал американского трека.Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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владимир путин, указ, телефонное мошенничество
Мошенничество, Владимир Путин, указ, телефонное мошенничество
14:48 01.04.2025
 
Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Зеленского

Порошенко обвинил администрацию Зеленского в "антиамериканской истерии"

© Фото : Администрация Президента Украины%Президент Украины Петр Порошенко
%Президент Украины Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил офис Владимира Зеленского в развернутой в стране "антиамериканской истерии".
В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Порошенко* обвинил офис Зеленского в непрофессионализме. По его словам, пять-шесть человек из офиса Зеленского "замкнули" на себя все процессы и не способны справиться с серьезными вызовами в дипломатии.
"Антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений", - написал Порошенко*.
Он также заявил, что нынешняя ситуация в американско-украинских отношениях прежде всего требует серьезных изменений и профессионального усиления состава украинской переговорной делегации, которая, по его мнению, несет прямую ответственность за провал американского трека.
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Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
МошенничествоВладимир Путинуказтелефонное мошенничество
 
 
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