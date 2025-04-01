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В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов
В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов - 01.04.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов
Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:53+0300
2025-04-01T12:53+0300
мошенничество
финансы
общество
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов. Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.
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финансы, общество
Мошенничество, Финансы, Общество
12:53 01.04.2025
 
В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов

В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов и хосписов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов.
Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.
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