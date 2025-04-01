https://1prime.ru/20250401/moshenniki-856279713.html

В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов

В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов - 01.04.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов

Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T12:53+0300

2025-04-01T12:53+0300

2025-04-01T12:53+0300

мошенничество

финансы

общество

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов. Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.

https://1prime.ru/20250401/virus-856273076.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество