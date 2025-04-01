https://1prime.ru/20250401/narusheniya-856276080.html

ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета

ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета - 01.04.2025, ПРАЙМ

ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета

Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:17+0300

2025-04-01T11:17+0300

2025-04-01T11:17+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.

https://1prime.ru/20250327/genprokuratura-856162182.html

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технологии, общество