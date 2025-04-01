https://1prime.ru/20250401/narusheniya-856276080.html
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета - 01.04.2025, ПРАЙМ
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета
Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:17+0300
2025-04-01T11:17+0300
2025-04-01T11:17+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.
https://1prime.ru/20250327/genprokuratura-856162182.html
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технологии, общество
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета России
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
"Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.
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