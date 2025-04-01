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ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета - 01.04.2025, ПРАЙМ
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ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета - 01.04.2025, ПРАЙМ
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета
Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:17+0300
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технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.
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технологии, общество
Технологии, Общество
11:17 01.04.2025
 
ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета

ГП выявила нарушения при финансировании мер технологического суверенитета России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкТень от ограды у здания Генеральной прокуратуры РФ
Тень от ограды у здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
"Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки
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