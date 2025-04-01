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Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250401/nefteprovod-856285410.html
Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии
Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии
Проект нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность самого трубопровода – в первом квартале... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:12+0300
2025-04-01T15:12+0300
энергетика
венгрия
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 1 апр -ПРАЙМ. Проект нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность самого трубопровода – в первом квартале 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Мы завершаем в третьем квартале (этого года – ред.) проект нефтепровода от Алдьо до Нови-Сада, оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро. Мы бы должны были в четвертом квартале начать строительство и завершить его в первом квартале 2027 года, до (международной выставки – ред.) EXPO 2027. Тогда бы у нас был еще один нефтепровод наряду с JANAF (хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода от острова Крк в Хорватии до нефтеперерабатывающего завода в Панчево под Белградом – ред.), большие возможности, значительную диверсификацию для получения сырья из различных источников, что может быть и намного дешевле для Сербии", - заявил Вучич во вторник по итогам встречи с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровницки. В середине февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
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венгрия, сербия, александр вучич
Энергетика, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич
15:12 01.04.2025
 
Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии

Вучич ждет проект нефтепровода от Нови-Сада к венгерскому Алдьо в конце года

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 1 апр -ПРАЙМ. Проект нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность самого трубопровода – в первом квартале 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Мы завершаем в третьем квартале (этого года – ред.) проект нефтепровода от Алдьо до Нови-Сада, оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро. Мы бы должны были в четвертом квартале начать строительство и завершить его в первом квартале 2027 года, до (международной выставки – ред.) EXPO 2027. Тогда бы у нас был еще один нефтепровод наряду с JANAF (хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода от острова Крк в Хорватии до нефтеперерабатывающего завода в Панчево под Белградом – ред.), большие возможности, значительную диверсификацию для получения сырья из различных источников, что может быть и намного дешевле для Сербии", - заявил Вучич во вторник по итогам встречи с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровницки.
В середине февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год.
Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
Президент Сербии Александр Вучич
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
12:30
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
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