https://1prime.ru/20250401/nefteprovod-856285410.html

Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии

Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии - 01.04.2025, ПРАЙМ

Вучич обозначил ожидаемые сроки готовности проекта нефтепровода к Венгрии

Проект нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность самого трубопровода – в первом квартале... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:12+0300

2025-04-01T15:12+0300

2025-04-01T15:12+0300

энергетика

венгрия

сербия

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg

БЕЛГРАД, 1 апр -ПРАЙМ. Проект нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность самого трубопровода – в первом квартале 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Мы завершаем в третьем квартале (этого года – ред.) проект нефтепровода от Алдьо до Нови-Сада, оценочная стоимость около 129,5 миллионов евро. Мы бы должны были в четвертом квартале начать строительство и завершить его в первом квартале 2027 года, до (международной выставки – ред.) EXPO 2027. Тогда бы у нас был еще один нефтепровод наряду с JANAF (хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода от острова Крк в Хорватии до нефтеперерабатывающего завода в Панчево под Белградом – ред.), большие возможности, значительную диверсификацию для получения сырья из различных источников, что может быть и намного дешевле для Сербии", - заявил Вучич во вторник по итогам встречи с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровницки. В середине февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия скоро начнут строительство нефтепровода, который должен обеспечить сырьем сербские НПЗ, срок составит три года, размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность - пять миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,14% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.

https://1prime.ru/20250401/vuchich-856278897.html

венгрия

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, сербия, александр вучич