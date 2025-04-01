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Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ
Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ - 01.04.2025, ПРАЙМ
Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ
Важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов), которые занимают все большую долю в | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:10+0300
2025-04-01T17:17+0300
экономика
александр новак
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов), которые занимают все большую долю в объемах нефтяной добычи в России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, в то, чтобы более сложные способы добычи можно было стимулировать, поскольку на сегодняшний день у нас в объемах добычи все большую долю занимают трудноизвлекаемые запасы и залежи. Это и арктическое побережье, шельф", - отметил Новак по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года.
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александр новак
Экономика, Александр Новак
17:10 01.04.2025 (обновлено: 17:17 01.04.2025)
 
Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ

Новак: важно обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов), которые занимают все большую долю в объемах нефтяной добычи в России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, в то, чтобы более сложные способы добычи можно было стимулировать, поскольку на сегодняшний день у нас в объемах добычи все большую долю занимают трудноизвлекаемые запасы и залежи. Это и арктическое побережье, шельф", - отметил Новак по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года.
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ЭкономикаАлександр Новак
 
 
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