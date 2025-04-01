https://1prime.ru/20250401/oon-856296934.html

В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине

В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ

В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине

РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T20:48+0300

2025-04-01T20:48+0300

2025-04-01T20:49+0300

политика

оон

внешнее управление

украина

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ООН, 1 апр – ПРАЙМ. РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли "кто-нибудь из России" в ООН по соответствующей инициативе. Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

https://1prime.ru/20250331/ukraina-856254660.html

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оон, внешнее управление, украина