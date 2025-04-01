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В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине
В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине
РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:48+0300
2025-04-01T20:48+0300
2025-04-01T20:49+0300
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ООН, 1 апр – ПРАЙМ. РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли "кто-нибудь из России" в ООН по соответствующей инициативе. Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
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оон, внешнее управление, украина
Политика, ООН, внешнее управление, УКРАИНА
В ООН отреагировали на идею о введении временного управления на Украине
Офис генсека: ООН не получала сведений по идее временного управления на Украине
ООН, 1 апр – ПРАЙМ. РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли "кто-нибудь из России" в ООН по соответствующей инициативе.
Медведчук поддержал идею о введении временного управления ООН на Украине
Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.