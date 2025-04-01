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Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства
Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства - 01.04.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства
Десятая часть жителей России конкурирует с коллегами по работе за внимание начальства ради перспективы получить повышение, свидетельствуют результаты... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:49+0300
2025-04-01T07:49+0300
2025-04-01T07:49+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Десятая часть жителей России конкурирует с коллегами по работе за внимание начальства ради перспективы получить повышение, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Десять процентов участников опроса признались, что конкурируют с коллегами за внимание начальства, чтобы продемонстрировать свои достижения и претендовать на повышение. Для 9% конкуренция — дополнительный стимул работать эффективнее", - говорится в данных.
Согласно исследованию, 60% участников опроса стараются выполнять работу качественно, не вступая в конкуренцию с коллегами, а почти четверть (24%) работают в дружных коллективах без соперничества.
Отмечается, что в коллективе 29% опрошенных руководство поощряет конкуренцию материально, выплачивая премии и прибавки к зарплате. 21% респондентов получали грамоты, словесную похвалу или оказывались на доске почета. Около 5% участников опроса получили подарки, а 3% дополнительный выходной.
"А вот в 50% случаев начальство не поддерживает конкуренцию среди сотрудников", - уточнили в сервисе.
В исследовании, которое проводилось с 24 по 26 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.
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общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства
"Работа.ру": десятая часть россиян конкурирует с коллегами за внимание начальства
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Десятая часть жителей России конкурирует с коллегами по работе за внимание начальства ради перспективы получить повышение, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Десять процентов участников опроса признались, что конкурируют с коллегами за внимание начальства, чтобы продемонстрировать свои достижения и претендовать на повышение. Для 9% конкуренция — дополнительный стимул работать эффективнее", - говорится в данных.
Согласно исследованию, 60% участников опроса стараются выполнять работу качественно, не вступая в конкуренцию с коллегами, а почти четверть (24%) работают в дружных коллективах без соперничества.
Отмечается, что в коллективе 29% опрошенных руководство поощряет конкуренцию материально, выплачивая премии и прибавки к зарплате. 21% респондентов получали грамоты, словесную похвалу или оказывались на доске почета. Около 5% участников опроса получили подарки, а 3% дополнительный выходной.
"А вот в 50% случаев начальство не поддерживает конкуренцию среди сотрудников", - уточнили в сервисе.
В исследовании, которое проводилось с 24 по 26 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.