https://1prime.ru/20250401/opros-856270878.html

Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства

Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства - 01.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян конкурируют за внимание начальства

Десятая часть жителей России конкурирует с коллегами по работе за внимание начальства ради перспективы получить повышение, свидетельствуют результаты... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T07:49+0300

2025-04-01T07:49+0300

2025-04-01T07:49+0300

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Десятая часть жителей России конкурирует с коллегами по работе за внимание начальства ради перспективы получить повышение, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Десять процентов участников опроса признались, что конкурируют с коллегами за внимание начальства, чтобы продемонстрировать свои достижения и претендовать на повышение. Для 9% конкуренция — дополнительный стимул работать эффективнее", - говорится в данных. Согласно исследованию, 60% участников опроса стараются выполнять работу качественно, не вступая в конкуренцию с коллегами, а почти четверть (24%) работают в дружных коллективах без соперничества. Отмечается, что в коллективе 29% опрошенных руководство поощряет конкуренцию материально, выплачивая премии и прибавки к зарплате. 21% респондентов получали грамоты, словесную похвалу или оказывались на доске почета. Около 5% участников опроса получили подарки, а 3% дополнительный выходной. "А вот в 50% случаев начальство не поддерживает конкуренцию среди сотрудников", - уточнили в сервисе. В исследовании, которое проводилось с 24 по 26 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия