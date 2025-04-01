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Вучич рассказал, как Сербия сама освободилась во Вторую мировую

Вучич рассказал, как Сербия сама освободилась во Вторую мировую - 01.04.2025, ПРАЙМ

Вучич рассказал, как Сербия сама освободилась во Вторую мировую

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна была освобождена во Второй мировой войне в основном своими силами при ограниченной помощи Красной Армии. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T22:51+0300

2025-04-01T22:51+0300

2025-04-01T22:51+0300

александр вучич

вторая мировая война

освобождение

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БЕЛГРАД, 1 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна была освобождена во Второй мировой войне в основном своими силами при ограниченной помощи Красной Армии. "Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная", - заявил президент Сербии в интервью блогеру Марио Науфалу. Ранее Вучич сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в марте в интервью РИА Новости, что почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

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александр вучич, вторая мировая война, освобождение