https://1prime.ru/20250401/peregovory-856287712.html
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:58+0300
2025-04-01T15:58+0300
2025-04-01T16:00+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
переговоры
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_96f73bb6f1ab03b47d70a22524972d08.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой для американского лидера. Об этом в беседе с таблоидом Fakt предупредил генерал ВС Польши Томаш Древняк.Когда состоятся полноценные переговоры лидеров России и США, Путин, как считает польский генерал, применит "старый советский, а затем и российский метод", который, по мнению Древняка, заключается в том, чтобы "потребовать сразу всего и много". "Он (президент РФ - прим. ред.) может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад", - отметил генерал, после чего добавил, что в итоге Путин смягчит позицию, чтобы показать, "что он идет на уступки".В заключение Древняк с пафосом подчеркнул, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находятся части российской армии, "может сказать Путину решительное "нет".
https://1prime.ru/20250316/lovushka-855827107.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bed8c93062092dcc8ec4d2e760ee314d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, мнение
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина
Генерал Древняк: Путин в переговорах с Трампом применит старый советский метод
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой для американского лидера. Об этом в беседе с таблоидом Fakt
предупредил генерал ВС Польши Томаш Древняк.
Когда состоятся полноценные переговоры лидеров России и США, Путин, как считает польский генерал, применит "старый советский, а затем и российский метод", который, по мнению Древняка, заключается в том, чтобы "потребовать сразу всего и много".
"Он (президент РФ - прим. ред.) может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад", - отметил генерал, после чего добавил, что в итоге Путин смягчит позицию, чтобы показать, "что он идет на уступки".
"Это ловушка". Экс-разведчик США раскрыл планы Трампа по Европе
В заключение Древняк с пафосом подчеркнул, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находятся части российской армии, "может сказать Путину решительное "нет".