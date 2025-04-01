https://1prime.ru/20250401/peregovory-856287712.html

"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина

"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:58+0300

2025-04-01T15:58+0300

2025-04-01T16:00+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

переговоры

мнение

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой для американского лидера. Об этом в беседе с таблоидом Fakt предупредил генерал ВС Польши Томаш Древняк.Когда состоятся полноценные переговоры лидеров России и США, Путин, как считает польский генерал, применит "старый советский, а затем и российский метод", который, по мнению Древняка, заключается в том, чтобы "потребовать сразу всего и много". "Он (президент РФ - прим. ред.) может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад", - отметил генерал, после чего добавил, что в итоге Путин смягчит позицию, чтобы показать, "что он идет на уступки".В заключение Древняк с пафосом подчеркнул, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находятся части российской армии, "может сказать Путину решительное "нет".

https://1prime.ru/20250316/lovushka-855827107.html

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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение