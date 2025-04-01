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"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:58+0300
2025-04-01T16:00+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
переговоры
мнение
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой для американского лидера. Об этом в беседе с таблоидом Fakt предупредил генерал ВС Польши Томаш Древняк.Когда состоятся полноценные переговоры лидеров России и США, Путин, как считает польский генерал, применит "старый советский, а затем и российский метод", который, по мнению Древняка, заключается в том, чтобы "потребовать сразу всего и много". "Он (президент РФ - прим. ред.) может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад", - отметил генерал, после чего добавил, что в итоге Путин смягчит позицию, чтобы показать, "что он идет на уступки".В заключение Древняк с пафосом подчеркнул, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находятся части российской армии, "может сказать Путину решительное "нет".
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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, мнение
15:58 01.04.2025 (обновлено: 16:00 01.04.2025)
 
"Советский метод". В ЕС испугались, что Трамп попадет в ловушку Путина

Генерал Древняк: Путин в переговорах с Трампом применит старый советский метод

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом может применить старый советский, а затем и российский метод, что станет ловушкой для американского лидера. Об этом в беседе с таблоидом Fakt предупредил генерал ВС Польши Томаш Древняк.
Когда состоятся полноценные переговоры лидеров России и США, Путин, как считает польский генерал, применит "старый советский, а затем и российский метод", который, по мнению Древняка, заключается в том, чтобы "потребовать сразу всего и много".
"Он (президент РФ - прим. ред.) может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад", - отметил генерал, после чего добавил, что в итоге Путин смягчит позицию, чтобы показать, "что он идет на уступки".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
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В заключение Древняк с пафосом подчеркнул, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находятся части российской армии, "может сказать Путину решительное "нет".
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд Трамппереговорымнение
 
 
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