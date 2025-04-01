https://1prime.ru/20250401/peregovory-856294009.html

Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков

Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков - 01.04.2025, ПРАЙМ

Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T19:10+0300

2025-04-01T19:10+0300

2025-04-01T19:10+0300

политика

владимир путин

кремль

милорад додик

переговоры

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.

https://1prime.ru/20250401/vstrecha-856280367.html

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владимир путин, кремль, милорад додик, переговоры