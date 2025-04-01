Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250401/peregovory-856294009.html
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T19:10+0300
2025-04-01T19:10+0300
политика
владимир путин
кремль
милорад додик
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f243acdcfaa995b9a98f3f4088cb4a76.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.
https://1prime.ru/20250401/vstrecha-856280367.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26aa507c2f078504ee317ff19061e3b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, кремль, милорад додик, переговоры
Политика, Владимир Путин, Кремль, Милорад Додик, переговоры
19:10 01.04.2025
 
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков

Песков: Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Додика

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Московский Кремль
%Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
13:07
 
ПолитикаВладимир ПутинКремльМилорад Додикпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала