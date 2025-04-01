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Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T19:10+0300
2025-04-01T19:10+0300
2025-04-01T19:10+0300
политика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.
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владимир путин, кремль, милорад додик, переговоры
Политика, Владимир Путин, Кремль, Милорад Додик, переговоры
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
Песков: Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Додика