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В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И - 01.04.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:10+0300
2025-04-01T21:00+0300
политика
сергей лавров
ван и
переговоры
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве."В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки"."По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
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сергей лавров, ван и, переговоры
Политика, Сергей Лавров, Ван И, переговоры
20:10 01.04.2025 (обновлено: 21:00 01.04.2025)
 
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили украинский кризис и двусторонние контакты

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И
Встреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
"По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.
Встреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
16:26
Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
 
ПолитикаСергей ЛавровВан Ипереговоры
 
 
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