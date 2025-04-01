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В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И

В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И - 01.04.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T20:10+0300

2025-04-01T20:10+0300

2025-04-01T21:00+0300

политика

сергей лавров

ван и

переговоры

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, была подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве."В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества... Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки"."По международной тематике главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавили в МИД России.Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.

https://1prime.ru/20250401/putin-856289336.html

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сергей лавров, ван и, переговоры