https://1prime.ru/20250401/pereizbranie-856294562.html

Спикер Джонсон рассказал, как Трамп может быть переизбран на третий срок

Спикер Джонсон рассказал, как Трамп может быть переизбран на третий срок - 01.04.2025, ПРАЙМ

Спикер Джонсон рассказал, как Трамп может быть переизбран на третий срок

Путь для переизбрания президента США Дональда Трампа на третий срок есть, но для этого потребуются изменения в конституцию, заявил спикер палаты представителей... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T19:39+0300

2025-04-01T19:39+0300

2025-04-01T19:39+0300

политика

майк джонсон

дональд трамп

переизбрание

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ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. Путь для переизбрания президента США Дональда Трампа на третий срок есть, но для этого потребуются изменения в конституцию, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Я всем говорю, читайте конституцию, есть конституционный путь. Придется изменить конституцию, так что это высокая планка", - цитирует Джонсона телеканал NBC. Спикер убежден, что Трамп "признает конституционные ограничения". Высказывается мнение, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков именно подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится: "никакое лицо не может быть избрано более двух раз". Трамп - второй американский президент, который отрабатывает свой второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было: ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт. Для прохождения полного цикла одобрения двумя третями законодательных органов штатов потребовалось несколько лет. Для понимания сложности указанных процедур хорошо подходит пример поправки "О равных правах", предложенной в 1923 году через три года после того, как женщинам разрешили голосовать. Только к 2020 году документ прошел необходимые процедуры в штатах. Но даже через сто лет официально 28-ю поправку так и не считают вступившей в силу. То есть и при наличии у республиканцев большинства в законодательных органах двух третей штатов (сейчас они контролируют не более 28), принятие изменений в конституцию, которые бы открыли Трампу возможность выдвижения на третий срок, долгий процесс. О намерении обратиться в Верховный суд за толкованием 22-й поправки с целью признания обязательным ограничением лишь работы два срока "подряд" пока республиканские политики не сообщали.

https://1prime.ru/20250330/tramp-856231438.html

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майк джонсон, дональд трамп, переизбрание