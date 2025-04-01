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Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии
Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии
Москва поддерживает развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:04+0300
2025-04-01T13:14+0300
политика
россия
финляндия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Москва поддерживает развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что российская сторона никогда не инициировала ухудшение отношений с другими государствами, в том числе со своими соседями. Он также подчеркнул, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, резюмировал Песков.
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россия, финляндия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Песков
13:04 01.04.2025 (обновлено: 13:14 01.04.2025)
 
Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии

Песков: Россия выступает за развитие добрых отношений, в том числе с Финляндией

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Москва поддерживает развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что российская сторона никогда не инициировала ухудшение отношений с другими государствами, в том числе со своими соседями. Он также подчеркнул, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.
Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, резюмировал Песков.
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