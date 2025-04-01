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Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии

Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о развитии отношений России и Финляндии

Москва поддерживает развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:04+0300

2025-04-01T13:04+0300

2025-04-01T13:14+0300

политика

россия

финляндия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Москва поддерживает развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что российская сторона никогда не инициировала ухудшение отношений с другими государствами, в том числе со своими соседями. Он также подчеркнул, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, резюмировал Песков.

https://1prime.ru/20250401/finlyandiya-856273538.html

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россия, финляндия, дмитрий песков