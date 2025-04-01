https://1prime.ru/20250401/peskov-856280626.html

Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России

Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России - 01.04.2025, ПРАЙМ

Песков назвал главу МИД Китая Ван И добрым другом России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу МИД КНР Ван И старым добрым другом России, роль которого в развитии российско-китайских отношений... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:11+0300

2025-04-01T13:11+0300

2025-04-01T13:11+0300

политика

россия

китай

ван и

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу МИД КНР Ван И старым добрым другом России, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить. "Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.В Кремле также отметили, что глава государства Владимир Путин во вторник примет главу китайского внешнеполитического ведомства.

https://1prime.ru/20250401/lavrov-856277284.html

китай

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россия, китай, ван и, дмитрий песков