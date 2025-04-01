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Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве

Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве - 01.04.2025, ПРАЙМ

Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве

ПИК продолжает удерживать первое место по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T12:05+0300

2025-04-01T12:05+0300

2025-04-01T12:05+0300

недвижимость

пик

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ПИК продолжает удерживать первое место по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 апреля ПИК лидирует с показателем 2,3 миллиона квадратных метров. Компания возводит 37 жилых комплексов, в составе которых 65 многоквартирных домов и один дом с апартаментами. "Самолет" занимает второе место (почти 1,5 миллиона "квадратов"), "А101"- третье (почти 1,2 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших московских застройщиков также вошли MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group ЛСР, "Абсолют", "Эталон".

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недвижимость, пик