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Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве
Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве - 01.04.2025, ПРАЙМ
Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве
ПИК продолжает удерживать первое место по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:05+0300
2025-04-01T12:05+0300
недвижимость
пик
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ПИК продолжает удерживать первое место по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 апреля ПИК лидирует с показателем 2,3 миллиона квадратных метров. Компания возводит 37 жилых комплексов, в составе которых 65 многоквартирных домов и один дом с апартаментами. "Самолет" занимает второе место (почти 1,5 миллиона "квадратов"), "А101"- третье (почти 1,2 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших московских застройщиков также вошли MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group ЛСР, "Абсолют", "Эталон".
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недвижимость, пик
Недвижимость, ПИК
12:05 01.04.2025
 
Назван лидер по объему строящегося жилья в Москве

ПИК лидирует по объему строящегося жилья в Москве

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого комплекса у метро "Черкизовская" в Москве
Строительство жилого комплекса у метро Черкизовская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ПИК продолжает удерживать первое место по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, на 1 апреля ПИК лидирует с показателем 2,3 миллиона квадратных метров. Компания возводит 37 жилых комплексов, в составе которых 65 многоквартирных домов и один дом с апартаментами.
"Самолет" занимает второе место (почти 1,5 миллиона "квадратов"), "А101"- третье (почти 1,2 миллиона "квадратов").
В десятку крупнейших московских застройщиков также вошли MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group ЛСР, "Абсолют", "Эталон".
Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Девелопер "А101" сменил собственника
11:44
 
НедвижимостьПИК
 
 
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