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Wildberries & Russ выкупит площади в бизнес-центре на Большой Ордынке

Wildberries & Russ выкупит площади в бизнес-центре на Большой Ордынке - 01.04.2025, ПРАЙМ

Wildberries & Russ выкупит площади в бизнес-центре на Большой Ордынке

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) стала единственным участником торгов по продаже части бизнес-центра "Легион I" на улице Большая Ордынка в... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:38+0300

2025-04-01T09:38+0300

2025-04-01T09:38+0300

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) стала единственным участником торгов по продаже части бизнес-центра "Легион I" на улице Большая Ордынка в Замоскворечье в Москве, сообщается на сайте торговой площадки "Росэлторг". Входящий в группу ВТБ БМ-Банк (бывший банк Москвы) выставлял актив - около 47 тысяч квадратных метров в деловом квартале общей площадью 60 тысяч "квадратов" - с начальной ценой 17 миллиардов рублей. Комплекс "Легион I" был построен компанией "Легион девелопмент" бывшего владельца "Росгосстраха" Данилы Хачатурова. В 2018 году ФК "Открытие" приобрел бизнес-центр за 10 миллиардов рублей. Wildberries и группа Russ учредили ООО "РВБ" летом прошлого года. В нем 65% принадлежит маркетплейсу, а 35% - компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян.

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бизнес, wildberries