https://1prime.ru/20250401/polsha-856276620.html

Польша хочет объявить в розыск экспертов РФ по делу о смоленской катастрофе

Польша хочет объявить в розыск экспертов РФ по делу о смоленской катастрофе - 01.04.2025, ПРАЙМ

Польша хочет объявить в розыск экспертов РФ по делу о смоленской катастрофе

Польская прокуратура предъявляет обвинения и намерена инициировать розыск 43 российских экспертов по делу о смоленской авиакатастрофе из-за якобы имевших место... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:31+0300

2025-04-01T11:31+0300

2025-04-01T11:32+0300

россия

польша

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ВАРШАВА, 1 апр - ПРАЙМ. Польская прокуратура предъявляет обвинения и намерена инициировать розыск 43 российских экспертов по делу о смоленской авиакатастрофе из-за якобы имевших место "нарушений" в протоколах вскрытий погибших, не уточняя, какого характера эти нарушения, сообщил журналистам руководитель следственной группы польской прокуратуры Кшиштоф Шварц. "Мы установили вне разумных сомнений, что в медико-судебных заключениях, касающихся вскрытия тел жертв катастрофы, которые российские врачи составили для проведения расследования крушения польского самолета, было очень много ложной информации", - утверждает Шварц. Он также сообщил, что в связи с этим "в ходе расследования было вынесено постановление о предъявлении обвинений в общей сложности 43 российским экспертам, которые касаются 61 вскрытия тел жертв катастрофы". Глава следственной группы полагает, что после крушения Ту-154М российские специалисты, проводя вскрытия тел погибших, "должны были указать среди прочего на травмы, их количество, местоположение, степень вреда для здоровья, механизм и время их нанесения, их прижизненность, а также особенности, связанные с идентификацией". "Анализируя протоколы, мы обнаружили в более чем 60 разделах серьезные нарушения, которые, по нашему мнению, составляют признаки преступления", - утверждает Шварц, не уточняя, какого характера были "нарушения". Шварц заявил, что польская прокуратура намерена инициировать розыск российских экспертов. "Я думаю, что мы будем направлять ходатайства в суд о применении поискового ареста, который необходим для начала международного розыска", - сказал он. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://1prime.ru/20250327/polsha-856166794.html

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