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ЕС располагает инструментами для защиты от пошлин США, заявила глава ЕК

ЕС располагает инструментами для защиты от пошлин США, заявила глава ЕК - 01.04.2025, ПРАЙМ

ЕС располагает инструментами для защиты от пошлин США, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:28+0300

2025-04-01T10:28+0300

2025-04-01T10:28+0300

экономика

сша

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз располагает всеми необходимыми инструментами для защиты от новых пошлин США. "Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое послание вам сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания. У нас самый большой единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть сила дать отпор. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности", - сказал она, выступая перед депутатами Европарламента.

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сша, урсула фон дер ляйен, ес