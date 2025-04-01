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Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США
В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:39+0300
2025-04-01T10:39+0300
2025-04-01T10:45+0300
экономика
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.По словам главы ЕК, ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины.Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз не хочет принимать ответные торговые меры против США, но располагает таким планом на случай необходимости.
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урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США
Фон дер Ляйен: в ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок
БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
По словам главы ЕК, ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз не хочет принимать ответные торговые меры против США, но располагает таким планом на случай необходимости.
ЕС располагает инструментами для защиты от пошлин США, заявила глава ЕК