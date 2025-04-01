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Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США

Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США - 01.04.2025, ПРАЙМ

Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США

В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:39+0300

2025-04-01T10:39+0300

2025-04-01T10:45+0300

экономика

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.По словам главы ЕК, ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины.Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз не хочет принимать ответные торговые меры против США, но располагает таким планом на случай необходимости.

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урсула фон дер ляйен, ес