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Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США
В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:39+0300
2025-04-01T10:45+0300
экономика
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.По словам главы ЕК, ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины.Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз не хочет принимать ответные торговые меры против США, но располагает таким планом на случай необходимости.
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урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:39 01.04.2025 (обновлено: 10:45 01.04.2025)
 
Глава Еврокомиссии озвучила меры ЕС в ответ на пошлины США

Фон дер Ляйен: в ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
По словам главы ЕК, ожидается, что следующими секторами экономики, на которые распространятся пошлины США, станут фармацевтика, производство полупроводников и древесины.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз не хочет принимать ответные торговые меры против США, но располагает таким планом на случай необходимости.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
ЕС располагает инструментами для защиты от пошлин США, заявила глава ЕК
10:28
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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