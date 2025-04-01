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В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ
В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ
В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ
Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:38+0300
2025-04-01T14:38+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день Днем освобождения. В администрации отметили, что речь идет о 15 странах, имеющих наибольший торговый профицит с США или применяющих дискриминационные пошлины. "Помощники Белого дома подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США", - говорится в материале. Однако советники Белого дома указали на то, по вопросам пошлин рассматривается несколько вариантов, окончательное решение еще не принято. По данным источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает повышение импортных пошлин на продукцию почти из всех стран. Как отмечает один из собеседников издания, Белый дом полагает, что увеличение размера пошлин вкупе с дополнительными пошлинами на импорт автомобилей и фармацевтических препаратов поможет Штатам получить более шести триллионов долларов дохода. По мнению американских чиновников, этот доход можно использовать для предоставления льгот или дивидендов большинству американцев. Впрочем, указывают источники, Вашингтон все еще рассматривает введение пошлин в отношении разных стран по разным ставкам.
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сша, ввозные пошлины
Экономика, США, ввозные пошлины
В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ
WP: в США подготовили предложение о пошлинах в 20% на большую часть импорта
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день Днем освобождения. В администрации отметили, что речь идет о 15 странах, имеющих наибольший торговый профицит с США или применяющих дискриминационные пошлины.
"Помощники Белого дома подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США", - говорится в материале. Однако советники Белого дома указали на то, по вопросам пошлин рассматривается несколько вариантов, окончательное решение еще не принято.
По данным источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает повышение импортных пошлин на продукцию почти из всех стран. Как отмечает один из собеседников издания, Белый дом полагает, что увеличение размера пошлин вкупе с дополнительными пошлинами на импорт автомобилей и фармацевтических препаратов поможет Штатам получить более шести триллионов долларов дохода. По мнению американских чиновников, этот доход можно использовать для предоставления льгот или дивидендов большинству американцев.
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Впрочем, указывают источники, Вашингтон все еще рассматривает введение пошлин в отношении разных стран по разным ставкам.