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Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США

Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США - 01.04.2025, ПРАЙМ

Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США

Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T18:29+0300

2025-04-01T18:29+0300

2025-04-01T18:30+0300

экономика

сша

пошлины

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ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни."Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.

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сша, пошлины