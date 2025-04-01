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Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США
Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США
Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:29+0300
2025-04-01T18:29+0300
2025-04-01T18:30+0300
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ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни."Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
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сша, пошлины
Карни грозно предупредил об ответе Канады на введение пошлин со стороны США
Премьер Карни: Канада ответит, если США введут пошлины на ее продукцию
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Канада намерена ввести ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции, заявил во вторник премьер североамериканской страны Марк Карни.
"Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры", — сказал Карни на пресс-конференции, которую транслировали все ведущие канадские телеканалы.
В США готовятся ввести пошлины в 20% на большую часть импорта, пишут СМИ
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы — 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.