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МЭР предупредило о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка" - 01.04.2025, ПРАЙМ
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МЭР предупредило о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка"
МЭР предупредило о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка" - 01.04.2025, ПРАЙМ
МЭР предупредило о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка"
Туроператоры могут столкнуться со сложностями при внесении данных в госинформсистему "Электронная путевка" в ближайшие дни, но на организацию туристических... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:34+0300
2025-04-01T09:34+0300
туризм
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Туроператоры могут столкнуться со сложностями при внесении данных в госинформсистему "Электронная путевка" в ближайшие дни, но на организацию туристических поездок это не повлияет, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Компания "Национальные туристические технологии", с 2022 года выступавшая подрядчиком и субподрядчиком в рамках трех госконтрактов на эксплуатацию "Электронной путевки", сообщила накануне, что приостанавливает поддержку ГИС "Электронная путевка" из-за отсутствия нового контракта с Минэкономразвития. При этом уточнялось о готовности продолжить сотрудничество в сфере цифровизации туризма, включая развитие ГИС ЭП, при условии заключения новых госконтрактов. "К сожалению, с внесением данных в систему "Электронная путёвка" в ближайшие дни возможны сложности. Это никак не повлияет на работу самих туроператоров, а также на организацию туристических поездок", - заявили в Минэкономразвития. Подчеркивается, что специалисты Минэкономразвития находятся на связи с технической службой подрядчика, а также с туроператорами. "При возникновении сложностей наши специалисты напрямую будут взаимодействовать с представителями туроператоров и помогать с внесением данных", - пояснили в министерстве.
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туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
09:34 01.04.2025
 
МЭР предупредило о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка"

Туроператоров предупредили о возможных сложностях с ГИС "Электронная путевка"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Туроператоры могут столкнуться со сложностями при внесении данных в госинформсистему "Электронная путевка" в ближайшие дни, но на организацию туристических поездок это не повлияет, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Компания "Национальные туристические технологии", с 2022 года выступавшая подрядчиком и субподрядчиком в рамках трех госконтрактов на эксплуатацию "Электронной путевки", сообщила накануне, что приостанавливает поддержку ГИС "Электронная путевка" из-за отсутствия нового контракта с Минэкономразвития. При этом уточнялось о готовности продолжить сотрудничество в сфере цифровизации туризма, включая развитие ГИС ЭП, при условии заключения новых госконтрактов.
"К сожалению, с внесением данных в систему "Электронная путёвка" в ближайшие дни возможны сложности. Это никак не повлияет на работу самих туроператоров, а также на организацию туристических поездок", - заявили в Минэкономразвития.
Подчеркивается, что специалисты Минэкономразвития находятся на связи с технической службой подрядчика, а также с туроператорами. "При возникновении сложностей наши специалисты напрямую будут взаимодействовать с представителями туроператоров и помогать с внесением данных", - пояснили в министерстве.
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