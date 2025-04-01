https://1prime.ru/20250401/putin-856281456.html
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Глава государства Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:32+0300
2025-04-01T13:32+0300
2025-04-01T14:40+0300
владимир путин
россия
закон
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.Согласно закону, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запрещено общаться с гражданами с использованием иностранных мессенджеров. Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, агрегаторов товаров и услуг, а также владельцев сайтов, которые имеют большую посещаемость свыше 500 тысяч пользователей и размещают рекламу на русском языке или языках народов РФ.В дополнение к этому, организации обязаны маркировать звонки, чтобы название компании отображалось на экране телефона получателя, чтобы он мог определить, связывается ли он с представителем банка или с мошенником.Законом учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, порталов объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации.Кроме того, микрофинансовые организации должны теперь идентифицировать клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также биометрической системы при удаленном заключении договора займа.Вводятся и другие меры. Так, граждане смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Это можно будет сделать на портале "Госуслуг" или в МФЦ. Закон запрещает передавать симки третьим лицам, кроме близких родственников.Также абоненты получат возможность уведомить операторов связи о своем отказе от массовых обзвонов и рассылок.Кроме того, в законе прописано, что смс должны приходить на телефон только после завершения разговора.Банки обяжут распространить меры по предотвращению хищений не только на онлайн-платежи, но и на выдачу наличных. Также вводится вводится институт уполномоченных представителей клиентов при денежных переводах.Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.
https://1prime.ru/20250401/banki-856274687.html
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владимир путин, россия, закон
Владимир Путин, РОССИЯ, закон
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничества
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Глава государства Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ доступен на портале
официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запрещено общаться с гражданами с использованием иностранных мессенджеров. Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, агрегаторов товаров и услуг, а также владельцев сайтов, которые имеют большую посещаемость свыше 500 тысяч пользователей и размещают рекламу на русском языке или языках народов РФ.
В дополнение к этому, организации обязаны маркировать звонки, чтобы название компании отображалось на экране телефона получателя, чтобы он мог определить, связывается ли он с представителем банка или с мошенником.
Законом учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, порталов объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации.
Кроме того, микрофинансовые организации должны теперь идентифицировать клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также биометрической системы при удаленном заключении договора займа.
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Вводятся и другие меры. Так, граждане смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Это можно будет сделать на портале "Госуслуг" или в МФЦ. Закон запрещает передавать симки третьим лицам, кроме близких родственников.
Также абоненты получат возможность уведомить операторов связи о своем отказе от массовых обзвонов и рассылок.
Кроме того, в законе прописано, что смс должны приходить на телефон только после завершения разговора.
Банки обяжут распространить меры по предотвращению хищений не только на онлайн-платежи, но и на выдачу наличных. Также вводится вводится институт уполномоченных представителей клиентов при денежных переводах.
Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.