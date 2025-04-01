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Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству - 01.04.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Глава государства Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:32+0300

2025-04-01T13:32+0300

2025-04-01T14:40+0300

владимир путин

россия

закон

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.Согласно закону, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запрещено общаться с гражданами с использованием иностранных мессенджеров. Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, агрегаторов товаров и услуг, а также владельцев сайтов, которые имеют большую посещаемость свыше 500 тысяч пользователей и размещают рекламу на русском языке или языках народов РФ.В дополнение к этому, организации обязаны маркировать звонки, чтобы название компании отображалось на экране телефона получателя, чтобы он мог определить, связывается ли он с представителем банка или с мошенником.Законом учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, порталов объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации.Кроме того, микрофинансовые организации должны теперь идентифицировать клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также биометрической системы при удаленном заключении договора займа.Вводятся и другие меры. Так, граждане смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Это можно будет сделать на портале "Госуслуг" или в МФЦ. Закон запрещает передавать симки третьим лицам, кроме близких родственников.Также абоненты получат возможность уведомить операторов связи о своем отказе от массовых обзвонов и рассылок.Кроме того, в законе прописано, что смс должны приходить на телефон только после завершения разговора.Банки обяжут распространить меры по предотвращению хищений не только на онлайн-платежи, но и на выдачу наличных. Также вводится вводится институт уполномоченных представителей клиентов при денежных переводах.Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

https://1prime.ru/20250401/banki-856274687.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, закон