https://1prime.ru/20250401/putin-856289336.html
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:26+0300
2025-04-01T16:26+0300
2025-04-01T16:34+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная, хорошая программа. "Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР", - отметил российский лидер.Президент также выразил удовлетворение отношениями между двумя странами и обещал подготовить насыщенную программу для предстоящего визита Си Цзиньпина. Он также заметил, что Москва и Пекин успешно сотрудничают на многих международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.Ван И подтвердил, что подготовка к визиту идет успешно. Визит председателя КНР является частью празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://1prime.ru/20250401/sotrudnichestvo-856289022.html
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россия, китай, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная, хорошая программа.
"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР", - отметил российский лидер.
Президент также выразил удовлетворение отношениями между двумя странами и обещал подготовить насыщенную программу для предстоящего визита Си Цзиньпина. Он также заметил, что Москва и Пекин успешно сотрудничают на многих международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.
Ван И подтвердил, что подготовка к визиту идет успешно. Визит председателя КНР является частью празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудничество России и КНР не нацелено против третьих стран, заявил Ван И