Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250401/putin-856289336.html
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле
Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:26+0300
2025-04-01T16:34+0300
политика
россия
китай
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856289185_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_2ff2dced5d0185af152c16584619876d.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная, хорошая программа. "Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР", - отметил российский лидер.Президент также выразил удовлетворение отношениями между двумя странами и обещал подготовить насыщенную программу для предстоящего визита Си Цзиньпина. Он также заметил, что Москва и Пекин успешно сотрудничают на многих международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.Ван И подтвердил, что подготовка к визиту идет успешно. Визит председателя КНР является частью празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://1prime.ru/20250401/sotrudnichestvo-856289022.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856289185_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_410723503aeaca7dac738ab1fb16f8a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
16:26 01.04.2025 (обновлено: 16:34 01.04.2025)
 
Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле

Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И
Встреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная, хорошая программа.
"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР", - отметил российский лидер.
Президент также выразил удовлетворение отношениями между двумя странами и обещал подготовить насыщенную программу для предстоящего визита Си Цзиньпина. Он также заметил, что Москва и Пекин успешно сотрудничают на многих международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.
Ван И подтвердил, что подготовка к визиту идет успешно. Визит председателя КНР является частью празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Встреча главы МИД РФ и КНР С. Лаврова и Ван И - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Сотрудничество России и КНР не нацелено против третьих стран, заявил Ван И
16:21
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала