https://1prime.ru/20250401/rassledovanie-856294124.html

Против Ле Пен начали новое расследование, передает AFP

Против Ле Пен начали новое расследование, передает AFP - 01.04.2025, ПРАЙМ

Против Ле Пен начали новое расследование, передает AFP

Власти Франции начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T19:16+0300

2025-04-01T19:16+0300

2025-04-01T19:16+0300

политика

франция

марин ле пен

расследование

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ПАРИЖ, 1 апр - ПРАЙМ. Власти Франции начали новое расследование против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую накануне признали виновной по делу о хищении средств Европарламента, из-за "угроз судьям", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник."Новое расследование было начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора", - сообщило СМИ.Накануне Высший совет магистратов сообщил, что угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, после вынесения ей приговора. Офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил о наблюдавшихся в соцсетях "личных нападках в адрес трех судей в составе коллегии".После этого министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что нельзя критиковать решения суда.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://1prime.ru/20250331/le-pen-856250927.html

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франция, марин ле пен, расследование