https://1prime.ru/20250401/rezhim-856280923.html

Россия ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР

Россия ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР - 01.04.2025, ПРАЙМ

Россия ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с КНР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:21+0300

2025-04-01T13:21+0300

2025-04-01T13:21+0300

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и КНР об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года был подписан 21 августа 2024 года в Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.

https://1prime.ru/20250325/kitaj-856073190.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин