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"Роснано" допустило техдефолт при выплате купона
"Роснано" допустило техдефолт при выплате купона - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Роснано" допустило техдефолт при выплате купона
"Роснано" допустило технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, обещает выплатить его в течение десяти дней, говорится в... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:25+0300
2025-04-01T11:25+0300
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роснано
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Роснано" допустило технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, обещает выплатить его в течение десяти дней, говорится в материалах компании. Компания не выплатила 31 марта в срок доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания назвала "разработку технического механизма выплаты купонного дохода". "Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", - сообщила компания в своем Telegram-канале. Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 миллиарда рублей компания разместила в апреле 2019 года.
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роснано
"Роснано" допустило техдефолт при выплате купона
"Роснано" допустило технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Роснано" допустило технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, обещает выплатить его в течение десяти дней, говорится в материалах компании.
Компания не выплатила 31 марта в срок доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей.
В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания назвала "разработку технического механизма выплаты купонного дохода".
"Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", - сообщила компания в своем Telegram-канале.
Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 миллиарда рублей компания разместила в апреле 2019 года.
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