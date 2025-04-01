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Компания "Роснано" попросила государство помочь ей погасить долги

Компания "Роснано" попросила государство помочь ей погасить долги - 01.04.2025, ПРАЙМ

Компания "Роснано" попросила государство помочь ей погасить долги

АО "Роснано" рассчитывает на помощь государства как единственного акционера компании при погашении оставшейся части долга в размере 11,127 миллиарда рублей,... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T18:20+0300

2025-04-01T18:20+0300

2025-04-01T18:20+0300

экономика

роснано

долги

государство

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. АО "Роснано" рассчитывает на помощь государства как единственного акционера компании при погашении оставшейся части долга в размере 11,127 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к отчету о финансовых результатах за 2024 год. "Общество погасило большую часть долга по кредитам и займам. Общество ожидает, что оставшаяся часть долга в размере 11 127 317 тысяч рублей будет обеспечена финансированием со стороны акционера", - говорится в пояснительной записке. По словам компании, на конец 2024 года оборотные активы общества были больше краткосрочных обязательств на 4,5 миллиарда рублей, при этом денежные средства и краткосрочные депозиты составляли 5,8 миллиарда рублей. Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2024 года остаток заемных средств компании составляет 11,635 миллиарда рублей, из которых более 8 миллиардов рублей - перед государственными финансовыми компаниями. "Руководство общества полагает, что при поддержке акционера общество сможет урегулировать вопрос с погашением оставшейся задолженности в течение 2025 года", - добавили там. "Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом. В конце апреля 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, "Санкт-Петербургом", "Ак Барсом" и "Россией". Договоренность предполагает дисконт в 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. Отмечалось, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет. Осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.

https://1prime.ru/20250327/rosnano-856166948.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роснано, долги, государство