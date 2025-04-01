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В России с 1 апреля перестанут действовать иностранные водительские права

В России с 1 апреля перестанут действовать иностранные водительские права - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России с 1 апреля перестанут действовать иностранные водительские права

В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T01:04+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, вождение по таким документам грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу во вторник. Иностранными правами также не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию до 1 апреля 2024 года. " С 1 апреля вождение с иностранными правами считается составом административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)", - уточнили в ведомстве. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В МВД отметили, что уже почти 500 тысяч человек обменяли свои иностранные водительские удостоверения на российские по упрощённой системе. Тем, кто не успел, теперь придется сдавать экзамен по теории в Госавтоинспекции, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе. Нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.

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