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В России замедлился рост продаж ювелирных изделий и бижутерии
В России замедлился рост продаж ювелирных изделий и бижутерии - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России замедлился рост продаж ювелирных изделий и бижутерии
Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии в России в январе-феврале замедлился вдвое на фоне высокой базы прошлого года, говорится в исследовании аналитического | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:17+0300
2025-04-01T04:17+0300
2025-04-01T04:17+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии в России в январе-феврале замедлился вдвое на фоне высокой базы прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии замедлился в два раза. В 2024 году оборот год к году увеличивался на 21%, в текущем - на 11%", - подсчитали аналитики, сравнив данные за январь-февраль этого и прошлого года.
При этом средний чек на покупку таких товаров вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, до 9 092 рублей.
Эксперты отмечают, что рост продаж в этом сегменте замедлился на фоне высокой базы прошлого года. Драйвером продаж категории ювелирных изделий и бижутерии остается онлайн-канал (прежде всего маркетплейсы), куда происходит переток покупателя из офлайна. Также снижается объем продаж в несетевой рознице.
В топ продаж попали изделия из золота и серебра без драгоценных камней и дизайнерских изысков.
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
В России замедлился рост продаж ювелирных изделий и бижутерии
"Платформа ОФД": рост продаж ювелирных изделий и бижутерии в России замедлился вдвое
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии в России в январе-феврале замедлился вдвое на фоне высокой базы прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Рост продаж ювелирных изделий и бижутерии замедлился в два раза. В 2024 году оборот год к году увеличивался на 21%, в текущем - на 11%", - подсчитали аналитики, сравнив данные за январь-февраль этого и прошлого года.
При этом средний чек на покупку таких товаров вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, до 9 092 рублей.
Эксперты отмечают, что рост продаж в этом сегменте замедлился на фоне высокой базы прошлого года. Драйвером продаж категории ювелирных изделий и бижутерии остается онлайн-канал (прежде всего маркетплейсы), куда происходит переток покупателя из офлайна. Также снижается объем продаж в несетевой рознице.
В топ продаж попали изделия из золота и серебра без драгоценных камней и дизайнерских изысков.