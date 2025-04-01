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Россияне стали чаще подкалывать коллег 1 апреля

Россияне стали чаще подкалывать коллег 1 апреля - 01.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще подкалывать коллег 1 апреля

Каждого шестого россиянина хотя бы раз разыгрывали на работе 1 апреля, при этом "подколоть" коллегу гораздо чаще решаются мужчины, чем женщины, выяснили для РИА | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T02:17+0300

2025-04-01T02:17+0300

2025-04-01T02:17+0300

общество

бизнес

москва

superjob

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Каждого шестого россиянина хотя бы раз разыгрывали на работе 1 апреля, при этом "подколоть" коллегу гораздо чаще решаются мужчины, чем женщины, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Сегодня только каждый девятый россиянин признается, что разыгрывает коллег 1 апреля (11%). Мужчины шутят чаще женщин (19% против 5%), а сотрудники старше 35 лет - активнее молодежи (15% против 5%). Объектом розыгрыша хотя бы раз становился каждый шестой россиянин (16%)", - ответили 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет. Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, - лишь 8%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины (11% против 6%), молодежь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 7% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей. "Россияне позитивно относятся к "милым, добрым шуткам" со стороны коллег, таким, которые "поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива", - обращают внимание авторы исследования. Однако традиция постепенно забывается - 15 лет назад розыгрыши на работе были значительно популярнее. По данным аналитиков, в аналогичном исследовании 2010 года 30% респондентов ответили утвердительно на вопрос, становились ли они жертвами розыгрышей и шуток коллег по работе 1 апреля. "День смеха теряет свою актуальность в корпоративной среде. Вероятно, это связано с изменениями в бизнес-культуре и стремлением к профессиональной сдержанности", - полагают в SuperJob.

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