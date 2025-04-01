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Рубль усиливает укрепление к юаню на Московской бирже

Рубль усиливает укрепление к юаню на Московской бирже - 01.04.2025, ПРАЙМ

Рубль усиливает укрепление к юаню на Московской бирже

Курс рубля на первых торгах нового квартала продолжает повышаться к юаню на Московской бирже, китайская валюта тестирует уровень 11,6 рубля, следует из данных... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:41+0300

2025-04-01T13:41+0300

2025-04-01T13:41+0300

экономика

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс рубля на первых торгах нового квартала продолжает повышаться к юаню на Московской бирже, китайская валюта тестирует уровень 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.28 мск снижается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,59 рубля. Дневной диапазон колебаний составляет 11,57-11,69 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,4 миллиарда юаней. При этом накануне торги завершились на том же уровне, что и в пятницу. Стабильность рубля в последние дни говорит о том, что никакой паники у инвесторов нет и не было, а недавний провал индекса Мосбиржи под 3000 пунктов был вызван больше "техническими" факторами и атакой "медведей", нежели объективной реальностью, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В апреле российский рынок продолжит ориентироваться главным образом на внешнеполитические новости, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Сигналы по этому направлению стали менее благоприятными, появились новые санкционные угрозы", - заключает он.

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рынки, мосбиржа