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Рубль днем торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже

Рубль днем торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже - 01.04.2025, ПРАЙМ

Рубль днем торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже

Курс рубля уверено повышается против юаня на Московской бирже в первый день апреля, однако китайская валюта остается выше отметки 11,5 рубля, следует из данных... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:50+0300

2025-04-01T16:50+0300

2025-04-01T16:50+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля уверено повышается против юаня на Московской бирже в первый день апреля, однако китайская валюта остается выше отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск падал на 13 копеек, до 11,55 рубля. Снижение составило 1,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,52-11,69 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,9 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,16 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,46 против 7,27 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,6%. На форексе доллар котируется по 84,01 рубля. РУБЛЬ В РОСТЕ Рубль в ходе первых часов сессии вторника уверенно вырос против юаня на Мосбирже, после чего стабилизировался в ощутимом плюсе. Китайская валюта в первый день второго квартала пытается удержаться выше уровня 11,5 рубля. "Предложение иностранной валюты остается повышенным, несмотря на окончание налогового периода марта. Вероятно, оно связано с притоком средств в рублевые активы, в том числе зарубежных инвесторов. В первую очередь такие вложения направлены на рынок облигаций, доходность которых остается высокой, особенно на фоне дешевых займов в юане, что подталкивает многих брать китайскую валюту в кредит, продавать и покупать на вырученные рубли долговые инструменты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,46% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.42 мск росла на 0,3%, до 75 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В расчете на смягчение денежно-кредитной политики в конце 2025 года интерес представляют долгосрочные ОФЗ, отмечает Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции". "Хотя основное движение на рынке облигаций ожидается вслед за снижением ключевой ставки в 2026 году, начинать формировать позиции целесообразно заранее. Постепенный переход в длинные ОФЗ - основная инвестиционная стратегия для консервативного инвестора в текущем году. Ключевая ставка ЦБ РФ в базовом сценарии может снизиться до 19% до конца 2025 года. Курс доллара на конец года - 99 рублей", - отмечает он. Пока же из-за геополитического фактора на рынке сохранится высокая волатильность, и курс способен двигаться в широком диапазоне в 11,4-11,85 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Бабин из "БКС Мир инвестиций" допускает, что в ближайшие сессии юань может направиться в район 11,5 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, мосбиржа