https://1prime.ru/20250401/ruonia-856283484.html
Банк России сообщил об увеличении ставки RUONIA
Банк России сообщил об увеличении ставки RUONIA - 01.04.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил об увеличении ставки RUONIA
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 марта, выросла на... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:34+0300
2025-04-01T14:34+0300
2025-04-01T14:34+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 марта, выросла на 0,39 процентного пункта и составила 21,45%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 212,6 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики
https://1prime.ru/20250331/ruonia-856250383.html
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банк россии, ruonia, рост
Экономика, Банк России, RUONIA, рост
Банк России сообщил об увеличении ставки RUONIA
Банк России: ставка RUONIA 31 марта выросла на 0,39 п.п. - до 21,45%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 марта, выросла на 0,39 процентного пункта и составила 21,45%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 212,6 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Ставка RUONIA 28 марта снизилась до 21,06%
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики