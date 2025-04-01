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"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/rusal-856275383.html
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:56+0300
2025-04-01T10:56+0300
экономика
рынки
русал
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных. "Мы смотрим и на "народные" облигации, различные инструменты смотрим, почему нет. Если рынок сейчас дает такое окно возможностей, почему нет. Сейчас очень много хороших финансовых консультантов, инвестор тоже стал очень грамотным и все понимающим", - рассказала она, выступая на VII финансовом форуме "Просто капитал". Также она прокомментировала недавнее размещение биржевых облигаций компании, номинированных в юанях. "Хотели 500, получилось 650 миллионов, причем прошло все легко и успешно", - сказала она. Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собрала 26 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней, но увеличила объем сделки до 650 миллионов юаней.
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рынки, русал
Экономика, Рынки, Русал
10:56 01.04.2025
 
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций

Безденежных: "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных.
"Мы смотрим и на "народные" облигации, различные инструменты смотрим, почему нет. Если рынок сейчас дает такое окно возможностей, почему нет. Сейчас очень много хороших финансовых консультантов, инвестор тоже стал очень грамотным и все понимающим", - рассказала она, выступая на VII финансовом форуме "Просто капитал".
Также она прокомментировала недавнее размещение биржевых облигаций компании, номинированных в юанях. "Хотели 500, получилось 650 миллионов, причем прошло все легко и успешно", - сказала она.
Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собрала 26 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней, но увеличила объем сделки до 650 миллионов юаней.
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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