https://1prime.ru/20250401/rusal-856275383.html
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:56+0300
2025-04-01T10:56+0300
2025-04-01T10:56+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных. "Мы смотрим и на "народные" облигации, различные инструменты смотрим, почему нет. Если рынок сейчас дает такое окно возможностей, почему нет. Сейчас очень много хороших финансовых консультантов, инвестор тоже стал очень грамотным и все понимающим", - рассказала она, выступая на VII финансовом форуме "Просто капитал". Также она прокомментировала недавнее размещение биржевых облигаций компании, номинированных в юанях. "Хотели 500, получилось 650 миллионов, причем прошло все легко и успешно", - сказала она. Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собрала 26 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней, но увеличила объем сделки до 650 миллионов юаней.
https://1prime.ru/20250331/rusal-856244145.html
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рынки, русал
"Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
Безденежных: "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Русал" рассматривает возможность размещения "народных" облигаций, рассказала вице-президент компании Елена Безденежных.
"Мы смотрим и на "народные" облигации, различные инструменты смотрим, почему нет. Если рынок сейчас дает такое окно возможностей, почему нет. Сейчас очень много хороших финансовых консультантов, инвестор тоже стал очень грамотным и все понимающим", - рассказала она, выступая на VII финансовом форуме "Просто капитал".
Также она прокомментировала недавнее размещение биржевых облигаций компании, номинированных в юанях. "Хотели 500, получилось 650 миллионов, причем прошло все легко и успешно", - сказала она.
Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собрала 26 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней, но увеличила объем сделки до 650 миллионов юаней.
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ упала почти в два раза