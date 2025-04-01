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Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии

Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии - 01.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии

Российский рынок акций заметно растет в первые часы основной сессии первого дня квартала, следует из данных Московской биржи. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T12:42+0300

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2025-04-01T12:42+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в первые часы основной сессии первого дня квартала, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.34 мск увеличивается на 0,83%, до 3038,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,47%, до 1208,81 пункта. В частности, заметнее всего дорожают бумаги "Русагро" (+7,9%), "М.Видео" (+7,8%), "СПБ биржи" (+5,5%), "Селигдара" (+5,2%). Дешевеют бумаги ЮМГ (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,2%), префы "Транснефти" (-0,7%) и "Башнефти" (-0,5%). Рынок пока не готов отвесно падать, что подтверждается устойчивостью уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Крылова Екатерина из Промсвязьбанка. "Есть еще долгосрочные факторы для роста – надежда все-таки на урегулирование конфликта на Украине и смягчение монетарной политики. Но в случае возобладания негативных новостных триггеров мы не исключаем очередной попытки отката - к 2870 пунктам по индексу", - добавляет она. Разворот рынка вверх состоялся, и рост, возможно, будет носить V-образный характер, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Цель движения индекса Мосбиржи – отметка 3200 пунктов, вокруг которой ранее наблюдался месячный "боковик". Для пробоя этого уровня нужны новые позитивные драйверы, коих пока на горизонте не наблюдается", - заключает он.

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российский рынок акций