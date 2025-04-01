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Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале - 01.04.2025, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале
Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом квартале 2025 года выросли на 1,6% в годовом выражении, в том числе в марте – на 0,9% по сравнению с аналогичным... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:15+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом квартале 2025 года выросли на 1,6% в годовом выражении, в том числе в марте – на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания."В марте по российским железным дорогам отправились 102,6 миллиона пассажиров (+0,9% к марту 2024 года)… За первый квартал 2025 года поездки совершили 287,2 миллиона пассажиров (+1,6%)", - говорится в сообщении РЖД.За первый квартал 2025 года в пригородных поездах перевезено 260,5 миллиона человек (+1,8%), в поездах дальнего следования – 26,7 миллиона человек (-0,4%). В марте в пригородном сообщении отправлено 93,4 миллиона человек (+0,9%), в дальнем следовании – 9,2 миллиона человек (+1,1%).РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.
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россия, ржд
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале
Перевозки пассажиров на сети РЖД в I квартале выросли на 1,6% и на 0,9% в марте
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в первом квартале 2025 года выросли на 1,6% в годовом выражении, в том числе в марте – на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания.
"В марте по российским железным дорогам отправились 102,6 миллиона пассажиров (+0,9% к марту 2024 года)… За первый квартал 2025 года поездки совершили 287,2 миллиона пассажиров (+1,6%)", - говорится в сообщении РЖД.
За первый квартал 2025 года в пригородных поездах перевезено 260,5 миллиона человек (+1,8%), в поездах дальнего следования – 26,7 миллиона человек (-0,4%). В марте в пригородном сообщении отправлено 93,4 миллиона человек (+0,9%), в дальнем следовании – 9,2 миллиона человек (+1,1%).
РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.
Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб